Demi-finale Copa América : La Colombie s'impose face à l'Uruguay, Darwin Nunez impliqué dans une bagarre générale

La Colombie s'est qualifiée pour la finale de la Copa América 2024 après sa victoire 1-0 face à l'Uruguay. Cependant, cette rencontre a été marquée par des scènes de violence, notamment à la fin du match. Des échauffourées ont en effet éclaté entre les joueurs uruguayens et les supporters colombiens présents dans les tribunes.



L'attaquant uruguayen Darwin Nunez et le défenseur Ronald Araujo se sont notamment battus avec certains fans colombiens. D'après Foot Mercato, le défenseur uruguayen José Maria Giménez a pris la parole pour expliquer que les joueurs étaient intervenus pour défendre leurs proches présents dans le stade.



Les forces de l'ordre sont finalement intervenues, mais n'ont pas réussi à totalement maîtriser la situation. Malgré ces incidents regrettables, la Colombie a réussi à l'emporter sur le plus petit des scores et rejoint ainsi l'Argentine en finale de la Copa América, ce samedi à 00h00 gmt.