Demi-finale CAN U17 : Le Sénégal arrache la victoire aux tirs au but et se qualifie pour sa première finale !

Pas de vainqueur entre le Sénégal et le Burkina Faso à l’issue des 90 minutes de jeu de la demi-finale de la CAN U17. les deux sélections ont été départagées à la séance de tirs au but (1-1,Tab 5-4.) les lionceaux viennent de se qualifier pour la première fois à une finale de coupe d’Afrique, des nations (CAN) dans la catégorie des moins de 17 ans. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match entre le Maroc et le Mali.



Pourtant les Sénégalais avaient très bien entamé la partie avec l’ouverture du score signé Abdoul Aziz Fall, (1-1, 17e) pour donner un léger avantage au Sénégal. Mais dans ce match à la fois indécis et haché, les Lions ne réussiront jamais à faire le break puisque le meilleur buteur de la compétition, Amara Diouf a malheureusement raté le penalty obtenu par le Sénégal et qui aurait pu leur permettre de prendre un sérieux avantage.



Malheureusement pour les sénégalais, le Burkina Faso va réussir a égaliser à la 83e minute sur un coup franc mal dégagé, l’attaquant burkinabé décoche une reprise de volée imparable pour le gardien sénégalais. Les Lionceaux encaissent leur premier but de la compétition. Les compteurs sont remis à zéro et les deux équipes doivent passer par la terrible séance de tirs au but pour déterminer le premier finaliste de cette CAN U17.



Un exercice qui a finalement souri à l’équipe nationale du Sénégal, puisque les protéger de Serigne Saliou Dia ont tous marqué leur pénalty y compris le capitaine de lionceaux, Amara Diouf qui a frappé en dernier pour donner l’avantage au Sénégal. Finalement, le dernier tireur burkinabé rate son tir qui heurte la barre transversale. Le sort de la partie est scellé, les Lionceaux poursuivent leur quête du sacre en territoire algérien.