Démarrage de la campagne électorale : Les politiciens investissent le terrain pour 21 jours…

C'est à 00 h, ce dimanche 27 octobre, que la campagne pour les élections législatives du 17 novembre a officiellement démarré à travers le pays. 41 listes sont en lice pour 165 sièges à l'Assemblée Nationale. Ainsi, durant 21 jours, les têtes de listes et leurs militants et sympathisants vont sillonner les coins et recoins du Sénégal pour avoir les voix des Sénégalais pouvant leur permettre d'être un député, représentant du peuple.



Déjà, hier soir, le parti au pouvoir le Pastef a annoncé la couleur en organisant des feux de joie dans plusieurs départements et communes. La tête de liste nationale du Pastef, le Premier Ministre démarre sa campagne ce dimanche 27 octobre par une caravane à partir de Keur Ndiaye Lo, Sangalkam, Tivaouane, Pire, Mékhé, suivie d'un meeting de clôture à Thiès. L'intercoalition Sam Sa Kaddu (Barthélémy Dias), Jam Ak Njarin (Amadou Ba) et Takku Wallu Sénégal (Macky Sall) va démarrer la campagne par un rassemblement au terrain Lem Gui de biscuiterie.

Il n'y a pas vraiment de calendrier de campagne bien défini pour les partis ou coalitions de partis en lice. Rappelons que les têtes ont déjà effectué leur enregistrement au niveau de la Télévision nationale (RTS). Les leaders ont droit chacun à trois minutes de temps d'antenne pour convaincre les Sénégalais.