Dejely Toumany Diabaté l'immortel !

Dix doigts pour vingt et une cordes, et la magie opère, sûrement, posément. Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné, Toumany Diabaté entre dans la légende des grands musiciens du monde.Faisant dialoguer les arpèges oniriques de sa kora aux influences musicales qui l'entourent, le virtuose malien nous transportait dans un voyage unique entre tradition et modernité.Toumany Diabaté a toujours retracé les légendes d'un périple musical embrassant les grandes plaines de l'Afrique de l'Ouest, où rêves et réalités se mélangent.



Doté d'une dextérité absolue au regard de son talent exceptionnel Toumany Diabaté était un soignant des cœur avec des sonorités mandingues qui guérissent en symbiose les blessures et les chagrins de manière ludique dans un temps crépusculaire accompagné de belles mélodies émaillée par une voix douce et sincère. Repose en Paix Djely Diabaté tu es parti à jamais mais immortel dans un autre monde grâce à tes belles œuvres.



Alioune Badara Mane