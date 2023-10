Déguerpissement : les occupants de l’ancienne piste très en colère...

L’opération de déguerpissement de l’ancienne piste de Mermoz avaient démarré dans la journée de dimanche dernier et lors de laquelle les FDS ont bloqué toutes les issues, empêchant ainsi toutes entrées ou sorties.



Ce lundi matin, mécaniciens, vendeurs de pièces détachés, habitants et autres, venus pour s’enquérir de la situation, sont restés impuissants et sans information quant au sort de leurs biens.

Pape Bocar Famanta et Soulèye Ndour qui sont tous deux des vendeurs de pièces détachées pour voiture, affirment chacun avoir perdu en matériel plus de 30 millions de FCFA .



Nombre d’entre eux affirment qu’ils ont été délocalisés à Diamniadio, un site miné par des poteaux haute tension et beaucoup de querelles.