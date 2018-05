Défection dans les rangs de l’opposition : Macky Sall reçoit Abdoulaye Mamadou Guissé

Récemment à la pointe du combat contre le parrainage, le président du Mouvement culturel pour le salut du Sénégal « Fulla ak Fayda » (Mcss) et ancien chargé de l’organisation du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), a été reçu discrètement vendredi par le chef de l’Etat.

Ensemble, ils ont discuté des grandes questions portant sur la vie de la nation. Si pour l’heure tout le contenu des pourparlers n’est pas rendu public, Dakaractu a pu glaner çà et là qu’il se concocte un très gros plan qui risque d’être fatal à l’opposition. Cela, compte tenu de l’influence de Abdoulaye Mamadou Guissé dans la banlieue dakaroise, notamment à Pikine. Patron de l’Observatoire de la musique et des arts (OMART), Abdoulaye Guissé a participé à l’ascension de plusieurs artistes du landerneau sénégalais. Il dirige également une structure de financement des projets des jeunes, qui a ses tentacules à l’étranger.