Déclaration de politique générale : Le premier ministre Amadou Ba «liste les priorités...»

Face au parlement Sénégalais pour sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a listé les priorités de son gouvernement. Amadou Bâ annonce un gouvernement d'attaque et de combat, et entend inscrire son gouvernement dans la continuité. Une continuité qui va mettre un accent particulier sur le coût de la vie chère, la lutte contre les inondations ainsi que la cherté du loyer.

« La tâche du présent Gouvernement sera de continuer l'œuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir par la consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives; la consolidation des acquis sociaux: la consolidation de L'État républicain. Conformément aux directives du président de la République, les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entreprenariat des Jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer restent la priorité des priorités.

Pour faire face à ces priorités et à ces urgences, le président de la République a mis en place un Gouvernement d'action, un Gouvernement de combat: combat contre la cherté de la vie, les inondations; combat pour l'emploi, la souveraineté alimentaire, la croissance en un mot, pour la satisfaction des besoins des populations», a souligné Amadou Ba face aux députés...