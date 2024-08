Décès tragique d’Aziz Dabala : Coumba Gawlo Seck rend hommage à son ami danseur

Le monde de la danse et de la culture est en deuil suite au décès brutal d'Aziz Dabala, figure emblématique du milieu artistique, connu pour ses talents de danseur et de chorégraphe. Ce drame a profondément touché Coumba Gawlo Seck, artiste renommée et proche collaboratrice d’Aziz Dabala, qui a tenu à rendre hommage à son ami et collègue.







Dans une déclaration poignante, Coumba Gawlo Seck exprime sa douleur et son chagrin face à la perte de celui qu'elle considérait comme un membre de sa famille. « C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès d'Aziz Dabala, un homme dont la présence était aussi lumineuse que son talent. Aziz était non seulement un artiste exceptionnel mais aussi une personne d’une générosité et d’une disponibilité remarquables. Il me voyait comme une mère et, à son tour, il est devenu une partie précieuse de ma vie et de mon travail » a-t-elle déclaré.







Aziz Dabala, connu pour son professionnalisme et son engagement, a joué un rôle clé dans le casting et la sélection des danseurs pour plusieurs clips de Coumba Galo Seck. Son expertise et son œil averti ont contribué à façonner l’identité artistique de nombreux projets. « Il avait le don de repérer les talents et de les intégrer avec une précision et un respect inégalés. Son travail a toujours été accompli avec le plus grand soin et professionnalisme » ajoute Coumba Seck.







L'artiste a également exprimé son désir de voir une enquête rigoureuse sur les circonstances entourant la mort d’Aziz Dabala. « Je demande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette disparition tragique et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles situations à l’avenir » a-t-elle souligné.







Coumba Gawlo Seck adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Aziz Dabala, ainsi qu’à toute la communauté culturelle et artistique qui pleure la perte de cet artiste exceptionnel. « Que Dieu dans sa bonté et sa miséricorde accueille Aziz en son Paradis Firdawssi. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans les œuvres qu'il a laissées »







La perte d’Aziz Dabala laisse un vide immense dans le monde de la danse et de la culture, mais son héritage artistique et humain continuera de vivre à travers les nombreux talents qu’il a contribué à mettre en lumière.