Décès du Général Lamine Cissé : Le parcours de l’ancien ministre de l’Intérieur

Ancien ministre de l'intérieur, le général Lamine Cissé n'est plus. Il vient de rendre l'âme dans sa commune natale (Sokone).



Né en 1939 à Sokone (Sénégal), est un officier général sénégalais ayant exercé les fonctions de Chef d’état-major général des armées, Ministre de l’Intérieur, chef Bureau des Nations unies en Afrique de l’Ouest.







Sorti de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (France) en 1963, il est de la même promotion que le Général Mouhamadou Lamine Keïta, ancien CEMGA.



Le général Cissé est diplômé de l’Université de la défense nationale de Washington (National Defense University) où il est admis en 1992 dans le Hall of Fame1.



Il est aussi diplômé du Centre des hautes études en défense nationale de Paris et de l’École d’État-major de Fort Leavenworth College, à Kansas City dont il a été le premier Sénégalais à être breveté. Il a également suivi les cours de l’Université de Rennes.