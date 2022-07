Décès du Dr Hamid Fall- Un énarque de haut niveau qui brillait par sa modestie

Le défunt, pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, est professionnel chargé des réflexions stratégiques et des problématiques avancées en matière foncière, domaniale, fiscale et cadastrale.

Sans protocole, il aimait à recevoir les gens dans son bureau et discuter à bâtons rompus de toutes les questions, pas seulement celles pour lesquelles il s’est spécialisé. Homme de culture, il ne fuyait aucun débat mais n’aimait pas s’attarder sur des futilités ou des sujets qui ne font guère avancer ses interlocuteurs ou son pays.

Mon ami s’est éteint ce samedi et a été inhumé dimanche dans sa ville natale de Saint-Louis.

Tous ceux qui le connaissent saluent sa grandeur d’âme, sa générosité, son humilité et son sens élevé de l’amitié.

En tant que son pote et parent, je tiens à lui rendre ici l’hommage qu’il mérite et présente ses condoléances à toute sa famille biologique (dont je fais partie), à Me Wade, au président Macky Sall, au Ministre des Finances, à son Directeur général dont il était le Conseiller Technique, au personnel de la DGID et à tous ses amis et proches éparpillés à travers le monde....

Que Dieu lui accorde les faveurs de son Paradis éternel.

La vidéo de la cérémonie de dédicaces de son dérniér ouvrage au "Terrou Bi".