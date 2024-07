Décès de Toumani Diabaté, père de Sidiki Diabate: les artistes sénégalais lui rendent un vibrant hommage

Le monde musical africain est en deuil, suite au décès du chanteur Toumani Diabaté. Né le 10 août 1965 à Bamako, le chanteur traditionnel Malien a tiré sa révérence, ce vendredi 19 juillet 2024. Toumani Diabaté est le papa du chanteur malien Sidiki Diabate. "C'est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort et c'est vers Lui que nous retournons. Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher papa s'en est allé à jamais", a annoncé l'artiste sur sa page Facebook.



Au Sénégal, les hommages fusent de partout. La chanteur Youssou Ndour, Omar Pene pour ne citer que ceux-là, ont rendu un vibrant hommage à l'artiste Malien.



" Mon frère et Ami, le virtuose de la Kora et arrangeur musical hors pair, Toumani Diabaté vient de nous quitter. Un Ambassadeur du Mali, un Ambassadeur de l’Afrique vient de nous quitter. Mes condoléances à toute sa famille. RIP mon frère", a écrit le chanteur Youssou Ndour qui rend hommage à "son frére".



"Je suis sincèrement désolé d'apprendre le décès de Toumani Diabaté , un musicien malien de renom. Il était considéré comme l'un des plus grands artistes de ce continent. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles", a témoigné le lead vocal du Super Diamono, Omar Péne sur sa page facebook.