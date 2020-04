Décès de Pape Diouf : Mamadou Koumé témoigne sur les qualités humaines de l'homme.

Réputé très proche du défunt Pape Diouf, Mamadou Koumé a témoigné sur les qualités hautement humaines de feu Pape Diouf.



« On s'est connu ça fait presque 30 ans, il est toujours resté lui-même. Pape Diouf est une personne exceptionnelle, je retiens de lui sa franchise et son esprit d'ouverture. Il n'a jamais changé », a laissé entendre Mamadou Koumé, qui loue également l'engagement de l'homme.



« Il est engagé, très engagé au service de la population et son parcours en est la véritable preuve. Il était journaliste, agent de joueurs, avant d'être président de l'Olympique de Marseille. Son parcours en est la véritable preuve », a t-il déclaré.