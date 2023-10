Décès de Momy : une triste nouvelle pour Mame Diarra FAM qui revient sur ses liens avec la défunte

Comme plusieurs autres personnalités, l’honorable député à l’Assemblée nationale, Mame Diarra FAM a elle aussi marqué de sa présence à la Cité Keur Gorgui, chez la famille de la défunte Momy Gueye Dany.



Sous la grande tente, montée sur le terrain de la cité, Mame Diarra a exprimé toute sa tristesse lorsque cette nouvelle l'a frappée, ce qui l’a beaucoup surpris.



« Je ne pouvais pas venir hier, j’étais tellement choquée et triste c’est pourquoi j’ai décidé de pleurer seul dans mon coin, et me voilà aujourd’hui ici pour présenter mes condoléances à Bougane, mais c’est vraiment difficile » dixit l’honorable député.





Cependant Mame Diarra a aussi profité de cette occasion pour revenir sur les liens soudés et discrets qu’elle avait avec la défunte Momy, pour elle une bonne personne digne, de valeur et de personnalité s’en est allée.