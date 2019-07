Décès de M. Ousmane Tanor Dieng : Le khalife Thierno Madani Mountaga Tall très affecté

Actuellement au Gabon où il a présidé l’inauguration d’une nouvelle mosquée, le Khalife Thierno Madani Tall a été surpris par l’annonce du décès de l’ancien Secrétaire du Parti Socialiste. Monsieur Ousmane Tanor Dieng a toujours été proche de la famille de Thierno Mountaga Tall avec qui il nouait des relations très spéciales. À la disparition du vieux khalife, il a continué à nourrir cette relation avec son fils et actuel Khalife Thierno Madani Tall. Interrogé sur la disparition de l’ex patron du Parti Socialiste, le khalife très ému dira : « Il fût un homme d’État, discret et respectueux, qui ne ratait jamais l’occasion de venir prier dans la mosquée Omarienne, Qu’Allah répande sa bénédiction sur lui. Au nom du Khalife Thierno Bachir Tall et toute la communauté Omarienne, je présente nos condoléances à sa famille, ses proches, ses compagnons du Parti Socialiste, au Peuple sénégalais qu’il a servi jusqu’à sa dernière demeure et au Chef de l’Etat »