Décès de Gaston Étienne Madeïra: Le band manager du Super Étoile sera inhumé au cimetière St-Lazare de Béthanie

Madame Ndèye Sighane Diouf, épouse du défunt, messieurs Ousmane Daniel Madeïra et Makharam Malick Philippe Madeïra, fils du défunt, leurs épouses et enfants, M. Daniel Dominique Carvalho, Mme Marie-Thérèse Carvalho, M. Antoine Édouard Carvalho, M. Omar Lionel Sow et Mme Anne-Marie Josée Sow, frères et sœurs du défunt, leurs conjoints et enfants, ont la profonde douleur et le regret de vous faire part du décès de leur époux, père, grand-père, grand frère Gaston Étienne Madeïra. Son décès est survenu ce 12 septembre 2024.



Selon un communiqué des membres de la famille, la levée du corps aura lieu le mercredi 18 septembre 2024 à la morgue de l’hôpital Principal à 9h. Elle sera suivie de la messe à l’Eglise Notre-Dame des Anges à Ouakam. L’inhumation est prévue au cimetière St-Lazare de Béthanie, de même que les condoléances qui seront reçues au niveau de ce cimetière...