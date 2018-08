Début de saison en Premier League : Sadio Mané garde le bon rythme

Voilà Sadio Mané reparti sur les mêmes bases que la saison passée. Dès la deuxième journée de Premier League, l’international sénégalais a confirmé qu'il revient à un très bon niveau.



Liverpool a gagné à Selhurst Park (2-0), ce lundi. L’attaquant des Reds s’est illustré. Mané a joué 90 minutes, et a été très actif sur le côté gauche de l'attaque. Il n'a pas toujours réussi ses dribbles mais a été très juste dans ses choix de passes, sa relation avec Nabi Keïta, Salah et Firmino a été intéressante. Il aurait mérité de voir son ouverture délicieuse pour Mouhamed Salah être récompensée par un but à la 51e minute, mais l’Égyptien a raté l'immanquable.



Sadio Mané a ponctué son match en marquant sur une passe décisive de Salah, après une contre-attaque éclair à la dernière minute (90e+3). L’attaquant sénégalais a ainsi inscrit face à Crystal Palace son troisième but en deux journées de Premier League...