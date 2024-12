Danse / Julien Creuzet et Ana Pi : Une performance inédite pour la clôture de la Biennale 2024

Conçue spécifiquement pour l’espace extérieur du palais, cette nouvelle adaptation s’intègre dans le paysage symbolique de Dakar, un lieu de mémoire et de renouveau. Pour Creuzet, ce projet constitue un point d’orgue d’une exploration artistique profondément ancrée dans les thèmes de la migration, de la créolisation et des relations complexes entre les Caraïbes et l’Europe moderne.



Ana Pi, quant à elle, apporte sa vision transdisciplinaire et sa recherche sur les danses urbaines et diasporiques, consolidant un dialogue entre transit, appartenance et imaginaire radical.



Un partenariat international au service de l’art contemporain



Cette performance est le fruit d’une collaboration ambitieuse entre la Hartwig Art Foundation et Performa. Fondée en 2004, Performa est reconnue pour son rôle pionnier dans l’intégration de la performance dans les arts visuels. La Hartwig Art Foundation, quant à elle, soutient la production et la présentation de nouvelles œuvres d’art contemporain tout en développant un musée à Amsterdam.



Ce partenariat exemplaire a permis de faire voyager cette performance à travers le monde, inscrivant ainsi "Algorithm ocean true blood moves" dans une dynamique artistique globale.



À travers cette œuvre, Julien Creuzet et Ana Pi poursuivent une mission audacieuse : réinventer les récits historiques et diasporiques en célébrant la mémoire vivante de l’Atlantique Noir. La présentation à Dakar, point culminant de ce voyage, promet une expérience artistique et émotionnelle unique.