Affaire pape cheikh Diallo et cie : 46 arrestations,l’étau judiciaire se resserre…l’affaire aux mille tentacules qui fait trembler les “fiancés

L’étau se resserre un peu plus autour des protagonistes du sulfureux dossier de Keur Massar. Selon des informations rapportées par Libération, l’enquête menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar prend une ampleur inédite, révélant un réseau aux ramifications multiples et inquiétantes.

Démarrée en février, cette procédure judiciaire hors norme vise des faits d’une gravité exceptionnelle : association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida à travers des rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue. Une combinaison explosive qui donne à ce dossier une dimension tentaculaire, selon les termes mêmes des enquêteurs.



Une nouvelle vague d’arrestations en cours



Jeudi dernier, un nouveau tournant a été franchi. Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a délivré quatre mandats de dépôt supplémentaires. Le même jour, un ressortissant ivoirien a également été interpellé, confirmant l’élargissement progressif du champ de l’enquête.

D’après Libération, ces arrestations gravitent principalement autour de trois figures clés : le chanteur Djibril Dramé, Ibrahima Magib Seck et un ressortissant camerounais connu sous les pseudonymes « Steph » ou « Modou G ». Ces noms apparaissent désormais comme centraux dans ce dossier aux multiples ramifications.

Parmi les personnes écrouées figurent notamment des proches intimes des mis en cause. Un deuxième “amant” lié à Djibril Dramé a ainsi été placé sous mandat de dépôt après avoir fait des aveux complets. De même, un troisième “amant” d’Ibrahima Magib Seck a été arrêté et aurait livré aux enquêteurs des révélations jugées particulièrement troublantes.



Une enquête loin d’être terminée





Le chiffre donne le vertige : déjà 46 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Et ce n’est visiblement pas terminé. Toujours selon Libération, les gendarmes préparent activement une nouvelle vague d’interpellations, preuve que l’enquête continue de progresser et pourrait encore faire tomber d’autres têtes.





