Durcissement de la loi réprimant l'homosexualité : La Wallonie suspend sa coopération climatique avec le Sénégal

La ministre wallonne de l’Énergie et du Climat, Cécile Neven, a annoncé l’annulation de son déplacement prévu fin mars à Dakar et la révision immédiate de l’ensemble des financements wallons destinés au Sénégal dans le cadre de la coopération climatique internationale. Cette décision fait suite à l’adoption par le pays d’une loi qualifiée de « terrible » par l’élue, qui réprime les relations homosexuelles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. « Nous ne pouvons pas détourner le regard », a justifié la ministre dans une déclaration, dénonçant une législation qui « stigmatise, criminalise et met des vies en danger ».







Si elle rappelle l’utilité et l’indispensable nécessité de la coopération internationale, elle estime que celle-ci ne saurait être « aveugle » et que « chaque euro public doit être cohérent avec nos valeurs ». La ministre a indiqué qu’elle présenterait ses conclusions au gouvernement wallon dans les plus brefs délais, ajoutant que la question de la poursuite des financements devrait être posée « sans tabou ».

