En conclusion, la situation critique du canal d'évacuation d'eaux usées à Hann Bel Air exige une réponse immédiate et efficace. La sécurité des résidents et des usagers de cette voie est en jeu, nécessitant des mesures urgentes pour éviter une catastrophe potentielle et assurer un avenir sûr pour tous.

À Hann Bel Air, un grave problème menace non seulement la santé publique mais aussi la sécurité des habitants : un vieux canal d'évacuation d'eaux usées, souvent confondu avec un pont historique, traverse la commune et déverse directement dans la mer. Cette situation critique est intensifiée par les risques croissants d’effondrement, mettant en péril la vie des enfants, des conducteurs et des passagers qui utilisent quotidiennement cette voie.Situé le long de la route menant vers le Cercle de l'étrier et le bar de la corvette, ce canal, dans un état de délabrement avancé, est devenu un symbole de la négligence des autorités locales. Les résidents dénoncent fermement l'inaction du député-maire de la commune face à cette situation, exprimant ainsi leur profonde inquiétude quant à la sécurité de leur communauté.Face à cette menace avérée, les habitants d'Hann Bel Air en appellent à une intervention urgente des autorités compétentes pour sécuriser ce canal et mettre fin au déversement direct d'eaux usées dans la mer. La nécessité d'une action immédiate est impérative pour protéger la santé publique et préserver l'environnement marin vital pour la communauté locale.