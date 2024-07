Dahra Djoloff/ Épreuves du 2nd tour Bac: Deux candidats exclus pour détention de téléphones portables

Après l'affaire des huit candidats jugés et condamnés pour fraude à Dahra Djoloff (centre d'examen du lycée Ex CEM1 ), deux autres candidats ont été exclus hier mercredi au jury 1049 dans le même centre pour le même motif. Les malheureux candidats étaient en possession de téléphones portables lors de l'épreuve du second .



A rappeler que le tribunal de grande instance de Louga a condamné hier l'administrateur du groupe Whatsapp à un mois ferme, les autres membres de la bande ont pris chacun quinze jours.



Aux dernières nouvelles , l'on nous apprend qu'un mandat d'arrêt à été lancé à l'encontre des quatre étudiants fugitifs dont un étudiant de la faculté de Droit qui avait ouvert le groupe WhatsApp.



