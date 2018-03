Daaka 2018 : Le président Macky Sall vante ses réalisations et sollicite des prières pour atteindre ses objectifs

La cérémonie de clôture de la visite du président de la République dans la cité religieuse de Médina Gounass s'est tenue dans l'effervescence à Abi Samaoune. Arrivé sur les lieux aux environs de 17h 45 minutes, le chef de l'État a effectué la prière de 17h avec le Khalife général Thierno Ahmed Tidjane Ba, avant de prononcer son discours.



À l'entame de son speech, le président Macky Sall a remercié le Khalife général pour ce qu'il fait pour l'islam. Poursuivant son discours, le président Macky Sall a rassuré le Khalife sur les réalisations que le gouvernement a entamées dans la cité religieuse. "Les travaux entamés ici à Médina Gounass ne sont qu'une partie de ma volonté de moderniser cette ville", a t-il soutenu.



Par ailleurs, le président Macky n'a pas manqué de solliciter des prières pour la stabilité et la paix dans le pays, mais aussi pour un bon hivernage. "Je demande des prières pour la paix et la stabilité nationales et pour que Dieu nous accorde également un bon hivernage. Je demande à tous les fidèles de prier pour que je puisse atteindre ma volonté de construire le pays"...