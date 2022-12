DPG/ Amadou Bâ aux députés : «Le président nous a engagé à exercer l’action publique de façon concertée pour un Sénégal uni au-delà de sa diversité… »

Le Premier ministre fait face ce lundi à la représentation nationale pour décliner les grandes lignes de la politique générale que le chef de l’Etat veut dérouler pour le Sénégal les prochaines années.

En son article 55, la Constitution prévoit cet exercice qui est un rituel républicain, la déclaration de politique générale.

Le Premier ministre Amadou Bâ, en présence de tous les membres du gouvernement et des parlementaires, s’est adonné à cet exercice pour donner les lignes de l’ambitieux programme qui concerne les priorités conformément aux directives du président de la République, Macky Sall.

Le Premier ministre, face aux députés, au début de sa déclaration de politique générale, les a prévenus qu’il est simplement engagé par le chef de l’Etat pour mener l’action publique du gouvernement de façon concertée pour un pays uni au-delà des diversités.

Connaissant le chef de l’Etat, le Premier ministre Amadou Ba estime que rien ne peut le détourner de ses objectifs s’il s’agit de la satisfaction des besoins des populations. Par ailleurs, le Premier ministre rappellera aux parlementaires que l’ère de la politique avec la quête des suffrages des sénégalais est dépassée. Il s’agit maintenant de représenter le peuple et de savoir qu’une nation ne se construit pas par des médisances, des invectives etc. Il faut cultiver l’amour de son prochain et essayer de vivre en harmonie dans une société en citoyens républicains.