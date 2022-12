DPG Amadou Bâ, Pm : « C’est un exercice auquel je me consacre avec humilité »

A l’occasion de sa déclaration de politique générale (DPG), le Premier ministre Amadou Bâ magnifie le choix porté sur sa personne pour conduire ce gouvernement de combat. Face aux parlementaires, le Premier ministre a manifesté sa loyauté et sa détermination à servir la vision du président de la République







« C’est un exercice auquel je me consacre avec humilité, mesurant le privilège que m’offre le président de la République de servir le Sénégal sous sa haute autorité et la gravité de la responsabilité qui est mienne de donner corps à sa vision. Je renouvelle ma loyauté sans condition à servir sur la base éclairée et éclairant les intérêts supérieurs des Sénégalais ... » fait savoir Amadou Bâ.