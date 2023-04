DIC : Les détails de l’audition de Babacar Touré, Dirpub de « Kewoulo » !

Le directeur de publication du site d’information « Kewoulo » a été entendu par les enquêteurs de la division des investigations criminelles suite à la plainte de Frédéric Napel. Babacar Touré devant les enquêteurs a nié les faits qui lui ont sont reprochés.



En effet, au cours de son interrogatoire, le directeur de publication du site « Kéwoulo » a, admis être le seul administrateur du site « Kewoulo info » qui avait diffusé le 12 février 2023, un extrait audio dans lequel le plaignant en l’occurrence, Napel, a été traité entre autres de corrompu et de délinquant, s'adonnant à des extorsions de grandes envergures. Babacar Touré, dans la vidéo incriminée précise que « les passages et montages, mettant en exergue Adji Sarr au milieu, Ousmane Sonko à droite, Frédéric Napel à gauche et son visage en bas à gauche, sont loin son œuvre ».



A en croire le journaliste d’investigation, « il n’a jamais été question pour lui de décrier, lors de cette même sortie en ligne, le plaignant comme un policier véreux, exerçant la terreur dans la localité de Tiléne à Ziguinchor ou fait l'extorsion de fonds dans les bars ». Donnant des justifications sur cette question, Babacar Touré ajoute qui « il parlait plutôt de la peur des tenanciers de bars vis-à-vis du plaignant ». En sus, de toutes ces précédentes précisions du journaliste, s’ajoute que ce dernier confirme n’avoir pas soutenu que Fréderic Napel se soit une fois présenté à lui comme un membre des Forces de Police, en dépit de l’absence de toute preuve pouvant montrer que le plaignant est bien de ce corps. Durant sa garde à vue au terme de son audition, aucun incident n’a été signalé. D’ailleurs, le Dirpub de « Kewoulo » a convenablement échangé avec ses avocats en toute confidentialité.



Babacar Touré bénéficiant d’un retour de parquet, fera de nouveau, face au maitre des poursuites demain.