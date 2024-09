DÉCOUVERTE N°15 : La Myopathie de Duchenne au Sénégal

En parallèle, Birahim nourrit un rêve ambitieux : se lancer dans la politique pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Son aspiration à devenir député reflète son désir de transformer le paysage des maladies rares au Sénégal et d'améliorer les conditions de vie des malades.







Aujourd’hui, Taxawouma Assistance Handicap accompagne environ 1000 personnes, un signe clair de l'impact croissant de ses actions. Malgré les défis persistants, Birahim et son équipe continuent de porter un message d'espoir et de résilience, convaincus que la sensibilisation et le plaidoyer sont essentiels pour une meilleure prise en charge des maladies rares.







La première Journée mondiale de la myopathie de Duchenne au Sénégal a ainsi ouvert une fenêtre sur les réalités de cette maladie, révélant des secrets jusqu’alors cachés et plaçant la lutte contre la myopathie de Duchenne sous les feux de la rampe.