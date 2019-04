DAROU TANZIL FAIT PEAU NEUVE- Brigades de propreté pour préparer le magal de Serigne Moustapha Abdou Aziz Mbacké qui sera célébré samedi.

Venu au monde en 1939 à Bouchra, Serigne Moustapha Mbacké est le fils de Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké et de Sokhna Astou Mbacké Bassirou Khadimou Rassoul. Il apprit le Coran d’abord à Typ, fief de son grand-père maternel Serigne Bassirou Mbacké avant de se rendre successivement en Mauritanie et en Tunisie. Il entretenait d’excellentes relations avec toute la communauté musulmane et avait réussi à tisser d'excellentes relations avec tous les autres foyers religieux du Sénégal. En raison de son érudition et de son entregent, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké l’avait désigné comme imam à Lyon en France . Il tira sa révérence en 1998 laissant en son temps orpheline toute une communauté.





Son khalifat fut assuré, alors, par Serigne Abdou Aziz Mbacké. Ce dernier révolutionna complètement les immenses exploitations agricoles de son père à Mbame Djigane, Dioumada, Touba Niani, Ross-Bétio.

Grand agriculteur et visionnaire, il est l’un des tout premiers dignitaires mourides à investir dans la communication, la grande distribution et l’import-export. Le magal de Darou Tanzil qui en est à sa 21è édition est entièrement pris en charge par Serigne Aziz et la Fédération des Dahiras Darou Tanzil que dirige le célèbre entrepreneur Abdou Aziz Guèye.



Au moment où ces lignes sont écrites, les préparatifs du magal de Darou Tanzil célébré samedi prochain ( 27 avtril 2019) ont démarré avec des séances d'investissement humain. En effet, organisés en brigades de propreté, les femmes et les jeunes ont commencé depuis une dizaine de jours à nettoyer les coins et recoins du quartier que Serigne Saliou Mbacké, alors khalife général des mourides, avait alloué à Serigne Moustapha en 1990 en raison de l’excellence de leurs relations et de l’espoir qu’il portait sur lui pour la formation spirituelle des disciples massés nombreux derrière lui.