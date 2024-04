Palais de justice : un maçon vole 2 boeufs les céde à bas prix et plaide l’ensorcellement.

Le maçon M. Diop et l’éleveur S. Ka ont été attraits devant le tribunal correctionnel pour répondre respectivement des délits de vol avec usage de véhicules et de recel. Il est reproché à M. Diop d’avoir soustrait des boeufs qu’il a vendus au sieur S. Ka. Devant le juge, les acolytes ont été entendus.







« C'est un nommé Lamine que j’ai connu à Rufisque qui m’a vendu les boeufs. Nous avons collaboré et il m’a fait savoir que son père était un marabout et qu’il prodiguait lui-même des prières. Il m’a donné un gris gris que j’ai utilisé pour un bain rituel. Par la suite, il a commencé à me vendre des boeufs. Il m’en a vendu 2 l’un à 500.000FCFA et l’autre à 250.000FCFA. Je crois que s’il a pu encaisser mon argent c’est grâce au gris gris qu’il m’avait offert pour le bain rituel. Il ne m’a jamais dit d’où provenaient les bêtes », a déclaré M. Diop.



Pour sa part, l’éleveur S. Ka a indiqué avoir été leurré par M. Diop.



« Je l’ai connu au forail de Sicap Mbao. Il m’a confié deux boeufs à vendre. L’un à 560.000FCFA et le second à 275.000FCFA. C’est quand il est revenu avec un troisième boeuf que je l’ai appréhendé. Il me disait que les boeufs lui appartenaient. Bien avant cela, il amenait des moutons qu’il me confiait à vendre. Je gagnais entre 3. 000FCFA et 5.000FCFA sur les opérations. Il m’a dit qu’il voulait terminer un chantier », a-t-il soutenu.



Interpellé sur les ovins, M. Diop soutient les avoir acquis.



« Les moutons que je lui amenais, je les ai élevés de même que les chèvres. Les uns je les ai achetés en revenant de certains villages où j’ai souvent des chantiers », a indiqué le mis en cause.







Dans sa réquisition, le maître des poursuites a relevé la matérialité des faits contre le sieur M. Diop et a demandé 2 ans d’emprisonnement ferme à son encontre.







La défense de l’éleveur S. Ka a demandé la clémence en faveur de son client qui, selon le conseil, n’a jamais eu maille à partir avec la justice. À l’en croire, son client est de bonne foi. À défaut de le relaxer, l’avocat a demandé de le renvoyer des fins de la poursuite.







L’avocat de M. Diop a exposé l’incertitude pour tirer d’affaire son client en chargeant le sieur Lamine inconnu du tribunal.



« Nous sommes en matière pénale et il est clair qu’il faut la certitude pour entrer en voie de condamnation. Aujourd’hui, rien ne nous dit qu’il est l’auteur du vol », a déclaré le conseil qui plaide le doute et en conséquence a demandé en faveur de son client une application bienveillante de la loi pénale.