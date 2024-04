Fête du 1er mai 2024 : le Parti de l'Indépendance et du Travail PIT-Sénégal exprime son satisfecit et liste ses doléances

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Travailleurs ce mercredi 1er mai 2024, le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT - Sénégal) célèbre avec les travailleuses et travailleurs du Sénégal la Fête internationale du Travail.





Dans un communiqué transmis à Dakaractu, le secrétariat du comité central du PIT-Sénégal réaffirme l'engagement de l'organisation aux défis auxquels sont confrontées les nations du monde entier. Entre autres, la transition vers un monde multipolaire remettant en question l'ordre établi et qui suscite des tensions géopolitiques grosses de dangers.



Comment en effet, s'interroge le PIT, ne pas être inquiet de la persistance de la guerre en Ukraine opposant la Russie à l'OTAN, de la tragédie sans nom en cours à Gaza ou des risques croissants de conflit entre les États-Unis et la République Populaire de Chine concernant Taïwan?



Face à cette situation, le PIT - Sénégal considère que la mobilisation des travailleurs et des peuples pour la préservation de la paix et la résolution des conflits relève d'une nécessité urgente.

De ce fait, le Parti de l'Indépendance et du Travail, qui se félicite des progrès vers une plus grande autonomie des nations africaines, en appelle à une coopération équitable et respectueuse entre les nations, favorisant le développement mutuel et la stabilité internationale.





Sur le plan national, le PIT - Sénégal note avec satisfaction, qu'en dépit de toutes les convulsions l'ayant accompagnée, l'élection présidentielle a - en définitive - conforté notre démocratie, amenant le pays à engranger une nouvelle étape dans son évolution politique.



Concernant les nombreux défis qui persistent pour les travailleurs et citoyens sénégalais, le PIT note la résorption du passif social ancien et nouveau aux fins de jeter les bases d'une paix sociale durable dans le monde du travail. À cet égard, il convient de répondre favorablement aux demandes légitimes d'augmentations salariales des travailleurs des collectivités territoriales, de ceux de l'administration générale en lutte depuis de longs mois pour la justice sociale et l'équité dans le traitement des agents de la Fonction publique. De même, la révision du statut des décisionnaires de la Fonction publique devrait enfin se faire, tout comme la prise en charge du règlement diligent des droits des travailleurs après la liquidation de leurs entreprises; la préservation, la consolidation et l'élargissement des libertés démocratiques. Une baisse sensible du coût de la vie est devenue impérative pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, y compris de l'économie informelle et celui des retraités etc.





Par ailleurs, le PIT - Sénégal appelle le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, ainsi que son Gouvernement, à répondre de manière diligente et équitable aux revendications des travailleurs et à favoriser un dialogue social ouvert et constructif. "La conviction du PIT n'a, en aucune manière, changée : seul un engagement sincère en faveur de la justice sociale permettra de construire un avenir meilleur pour tous", lit-on dans le communiqué.