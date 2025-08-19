DAROU RAHMANE – Le bassin de Pofdi déborde/ Les maraîchers noyés dans la détresse et leurs champs aussi…

À Darou Rahmane, l’effondrement partiel du bassin de Pofdi a provoqué un véritable désastre agricole. Les vagues d’eau ont submergé les champs de maraîchage, causant des pertes considérables et plongeant les paysans dans un profond désarroi. Face à la presse, les populations dénoncent une insécurité persistante autour du bassin, aggravée par la prolifération de serpents dans la zone. Elles exigent la réfection urgente de l’ouvrage et le dédommagement des sinistrés, pointant du doigt une négligence qui menace leur survie économique.
