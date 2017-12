DAKAR-AIBD : Dakar Dem Dikk va assurer les navettes Dakar-Diamniadio 24h /24

Me Moussa Diop le directeur de Dakar Dem Dikk, a tenu à rassurer les usagers : « On a mis en place des lignes classiques qui roulent dans le sens AIBD-DAKAR-AIBD. Et cela de 6 heures à 22 heures, les prix varient de 500 à 1000 FCFA. » Par contre, Me Moussa Diop a tenu à lever toute équivoque.



Concernant l’arrêt des différentes navettes qui, d’après certains usagers est fixé à 22h. Alors que la plupart des vols atterrissent au delà de 22h. « Il y’a aussi des navettes express qui roulent dans les deux sens et cela 24h/24. Le prix entre Dakar-Aibd-Dakar est de 3000 FCFA pour les bus non climatisés et 6000 FCFA pour les bus climatisés. En ce qui concerne l’axe Dakar-Mbour-Saly-Thiès le prix est de 3000 FCFA. » a rassuré Me Diop.