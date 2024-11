Cybercriminalité : Adama Fall dans la ligne de mire, il est convoqué par la Division spéciale ce lundi

Le membre de l’Alliance pour la République (APR), Adama Adus Fall, est convoqué par la Division spéciale de la cybercriminalité ce lundi 11 novembre 2024, à 10h. C’est par un message publié sur son compte Facebook que l’homme politique a révélé cette convocation, sans donner plus de précisions sur les raisons qui l’ont motivée.



Dans son post, Adama Fall n’a pas caché sa surprise, mais n’a pas pour autant livré d’éléments sur l’objet de son rendez-vous avec les enquêteurs. À l’heure actuelle, les motifs de cette convocation restent encore inconnus, laissant libre cours à diverses spéculations dans les milieux politiques et sur les réseaux sociaux.



La cybercriminalité, qui cible généralement des infractions commises en ligne, pourrait avoir des raisons diverses pour convoquer une personnalité publique comme Adama Fall. Mais pour l’heure, ni lui ni la Division spéciale n’ont communiqué d’information supplémentaire, renforçant le mystère autour de cette affaire.



Ce lundi matin, de nombreux regards seront donc tournés vers le siège de la Division spéciale de la cybercriminalité, où Adama Fall devra répondre aux questions des enquêteurs. Reste à savoir si cette convocation aboutira à des révélations publiques ou si le silence persistera sur les raisons exactes de cet entretien.