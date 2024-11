Culture / Numérique : "Le secteur culturel national devra davantage exploiter ces potentialités considérables offertes par le numérique" (BDF)

Profitant de la cérémonie d'ouverture de la Biennale de l'Art Contemporain de Dakar, le chef de l’État est revenu sur les opportunités qu'offre le numérique dans le secteur culturel. "Le numérique est devenu incontournable pour valoriser sur les différentes plateformes les créations de nos artistes et offrir davantage d'opportunités d'emplois aux jeunes. Le numérique occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de la culture. Le rapport 2018 sur la convention 2005 de l'Unesco intitulé "repenser les politiques culturelles, la créativité au cœur du développement", précise que les technologies numériques ont transformé la chaîne de valeur culturelle si bien que l'économie culturelle est de plus en plus numérique", a affirmé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Ce dernier invite les artistes et autres acteurs culturels à saisir cette opportunité. "Le numérique offre donc une opportunité à saisir dans la valorisation de notre patrimoine immatériel. Le secteur culturel national devra davantage saisir et exploiter ces potentialités considérables offertes par le numérique", conseille-t-il.