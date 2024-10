Culture : Le Grand Théâtre dévoile son programme trimestriel

Le Grand Théâtre de Dakar, Doudou Ndiaye Coumba Rose, a dévoilé ce mercredi 2 octobre 2024, son programme culturel trimestriel. Il s'agit des événements qui vont s'y dérouler à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année, au mois de décembre 2024. Dans cet agenda des trois derniers mois de l'année, on peut noter des spectacles de théâtre, des concerts avec les artistes Viviane, Sidy Diop, Coumba Gawlo, le Carnaval de Dakar, la Biennale de Dakar qui débute au mois de Novembre jusqu'en décembre, entre autres dates, annonce le Directeur Général du Grand Théâtre Serigne Fall Guèye et son équipe. "Il est important pour nous et le grand public qu'on puisse communiquer pour que les gens sachent ce que nous sommes en train de faire dans cette infrastructure qui est le Grand Théâtre, l'un des bijoux les plus prestigieux en Afrique de l’Ouest. Nous sommes persuadés qu'à travers la culture, nous pouvons aujourd'hui changer les mentalités, changer les comportement, impacter notre société et participer de façon très pointue dans le développement de notre pays", renseigne Samba Diaité, Directeur Artistique du Grand Théâtre.

"Cet exercice que nous avons fait aujourd'hui n'est pas une première pour nous, parce que nous avons l'habitude à chaque fois que nous mettons en phase notre programme annuel, pour chaque trimestre, on présente au grand public, le programme qui est attendu pour que les gens puissent au moins s'exercer là-dessus", a indiqué Samba Diaité, qui promet de beaux spectacles au public...