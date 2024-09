Culture: Le Carnaval de Dakar « Sunu Thiossane » célèbre sa 5e édition avec des innovations marquantes

Le Carnaval de Dakar « Sunu Thiossane », événement annuel désormais incontournable, se prépare à accueillir sa 5e édition, qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2024. Sous le thème « Patrimoine et transmission », cette célébration met à l’honneur les cultures et traditions populaires du Sénégal à travers un riche programme d’activités artistiques et culturelles.



Lors de la conférence de presse organisée pour l'occasion, Mme Fatou Kassé Sarr, présidente du Carnaval de Dakar, a mis en avant les objectifs de cet événement : « C’est un festival qui valorise et promeut notre patrimoine culturel dans ses expressions traditionnelles et contemporaines ». Ce rassemblement festif fédère diverses communautés du Sénégal et d’ailleurs, venues partager leur diversité culturelle avec le grand public, les médias internationaux et les nombreux invités.



Chaque année, le dernier week-end de novembre est réservé à cette grande manifestation culturelle. Pour 2024, le programme sera enrichi par des stands d'exposition mettant à l'honneur le savoir-faire des artisans locaux, une vitrine de l'excellence sénégalaise en matière d'artisanat.



Parmi les nouveautés marquantes de cette édition, le partenariat avec le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose et l’École Nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC). Ces collaborations renforcent la portée artistique du carnaval, en créant un lien direct entre la tradition et les nouvelles générations d'artistes.



Le Carnaval de Dakar continue ainsi de promouvoir le patrimoine sénégalais en tant que levier de cohésion sociale et de rayonnement international. Au fil des éditions, cet événement devient une référence pour la célébration des cultures africaines dans toute leur diversité.