Culture : Bassirou Diomaye Faye préside l'Ouverture de la 15e Édition de la Biennale de Dakar

Ce jeudi 7 novembre s'ouvre la 15e édition de la Biennale de l'Art Africain Contemporain. Un événement culturel à dimension internationale qui sera présidé par le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.

D'après le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Faye, l'État du Sénégal a mobilisé 1 milliard 800 millions de FCFA pour l'organisation de la 15ème Édition de la Biennale, dont le thème est " The Wake, l'Éveil, le Sillage". Les États-Unis sont le pays invité d'honneur de cette édition et ils présenteront un pavillon Américain au Musée des Civilisations Noires avec sept (7) artistes qui exposeront leurs œuvres.



Initialement prévu du 16 mai au 16 juin 2024, l'événement a été reporté du fait de l'arrivée du nouveau régime de Diomaye. C'est ainsi qu' il a été reprogrammé du 7 novembre au 7 décembre 2024...