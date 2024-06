Critique du système de Cissé, la réponse cash d’Augustin Senghor à Sadio Mané : « On n'a pas l’habitude de voir ça au Sénégal »

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a réagi lundi soir sur les ondes de la radio Sud FM lors de l’émission Rétro Sports, aux déclarations de Sadio Mané. Forfait lors du match nul (1-1) contre la RDC en éliminatoires de la Coupe du monde, Mané avait critiqué le système de jeu mis en place par l'entraîneur Aliou Cissé, évoquant un « 5-3-2 » ou « 3-5-2 » qui n'a pas été concluant.



Dans sa réponse, Augustin Senghor a déclaré : « On n'a pas l’habitude de voir ça au Sénégal et ça commence à devenir une habitude ! Sadio n’a pas joué et ne faisait pas partie du match mais cette déclaration a déplacé le débat (…) Avec le recul Sadio Mané doit se dire que j’aurais dû attendre un autre moment avant de faire cette déclaration. Nous étions en quelque sorte à la mi-temps de ces deux matchs contre la RDC et la Mauritanie donc le moment était mal choisi. Il faut aussi que Sadio sache que sa parole est très écoutée par le reste de ses coéquipiers » a conclu le patron de la FSF qui n’a pas souhaité en dire davantage.