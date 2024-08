Crise des médias : le CORED appelle les deux parties (Presse-Etat) à un « dialogue sincère »

Suite à la journée sans presse et le lancement d’une plateforme des médias par le ministre de la Communication ce matin, le Conseil pour L’observation des Règles d'éthique et de déontologie s’est prononcé sur bras de fer qui oppose les patrons de presse et le régime en place. Dans un communiqué de presse parvenu à Dakaractu, le CORED a appelé les deux parties à se retrouver autour d’une table pour des échanges afin de trouver de nouvelles stratégies.



« Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) se désole de la tension qui perdure entre les acteurs des médias et les autorités étatiques. Le Cored regrette cette situation qui met ces acteurs en position conflictuelle alors qu’ils doivent être des partenaires de développement, condamnés à cheminer ensemble.



Le CORED appelle à la sérénité et exhorte les acteurs des médias, dans leur diversité, mais surtout les autorités gouvernementales à se retrouver autour d’une table pour une discussion franche sur les difficultés du secteur afin de trouver les voies et moyens pour les pallier.



Considérant qu’une presse professionnelle, forte, libre et indépendante est plus qu’une nécessité pour une démocratie vivante, le CORED salue « l’appel à un dialogue rénové avec la presse nationale » du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors du Conseil des Ministres du mercredi 14 août 2024.



Le CORED souhaite un dialogue sincère et sans émotions pour donner un souffle nouveau au secteur de la presse qui a participé au rayonnement du Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde.



Le CORED rappelle ces dispositions du Code de la presse qui soulignent « une forte volonté des acteurs (médias) d’inscrire l’exercice de leur métier, de manière générale leurs activités ,dans un cadre marqué par les principes de compétence » et pour « le droit du public à une information plurielle et de qualité, dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs », a-t-on lu dans la note.