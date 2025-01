Crise des médias au Sénégal : le CDEPS dénonce une politique d’asphyxie sous le régime de Bassirou Diomaye Faye

La Maison de la Presse Babacar Touré, haut lieu de l’information et de la communication au Sénégal, a été ce matin le théâtre d’une scène inédite. Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), convoqué pour un point de presse crucial sur la crise des médias, s’est vu refusé l’accès à la salle de conférence. Une situation que le président du patronat de la presse sénégalaise, Mamadou Ibra Kane, a qualifiée de symptomatique d’une volonté délibérée d’étouffer la presse privée.



Depuis l’avènement de la 3ème Alternance politique en mars 2024, le secteur des médias traverse une crise profonde. En cause, une série de décisions économiques et administratives qui, selon le CDEPS, traduisent une volonté claire du régime de Bassirou Diomaye Faye de marginaliser les entreprises de presse privées.



« Nous sommes face à une stratégie réfléchie pour liquider la presse privée au Sénégal », a martelé Mamadou Ibra Kane devant les journalistes rassemblés sur les lieux. Le patronat dénonce notamment le refus d’effacement fiscal pour les entreprises de presse affectées par la crise du Covid-19, l’absence de moratoires, et des poursuites judiciaires ayant conduit au blocage des comptes bancaires de plusieurs médias.





La situation financière des entreprises de presse s’est considérablement dégradée, aggravée par le refus de l’État de régler ses dettes envers les médias privés. « L’État nous doit plusieurs milliards, mais refuse de payer. Pire encore, les contrats publicitaires ont été annulés unilatéralement, et les subventions à la presse pour l’année 2024 n’ont pas été versées », a souligné le président du CDEPS.



Ces mesures économiques sont doublées, selon le CDEPS, d’une offensive administrative visant à restreindre la liberté d'expression. Désormais, seuls les médias reconnus par le ministère de la Communication sont autorisés à opérer, excluant ainsi de nombreuses entreprises privées.



Le refus d’accès à la Maison de la Presse ce matin est perçu comme une escalade dans les tensions entre le gouvernement et les acteurs des médias. Malgré les tentatives de dialogue avec les autorités, les professionnels du secteur se disent confrontés à un mur. « Nous avons informé le directeur de la Maison de la Presse comme d’habitude, mais ni lui, ni ses services n’ont répondu. C’est une volonté manifeste d’étouffer nos voix », a déploré Mamadou Ibra Kane.



Cette situation suscite des inquiétudes quant à l’avenir de la liberté de la presse au Sénégal, pays longtemps considéré comme un modèle démocratique en Afrique de l’Ouest. Le CDEPS appelle à une mobilisation nationale et internationale pour dénoncer ce qu’il considère comme une tentative d’étouffer le pluralisme médiatique.





Le CDEPS demande au président Bassirou Diomaye Faye et à son gouvernement de revoir leur politique envers les médias. « La presse est un pilier de la démocratie. La priver de ressources et de libertés, c’est menacer l’ensemble de la société sénégalaise », a conclu Mamadou Ibra Kane.



Alors que le secteur des médias continue de se battre pour sa survie, les regards sont tournés vers la communauté internationale et les organisations de défense de la liberté de la presse pour un soutien crucial. La bataille pour préserver l’indépendance et la pluralité de l’information au Sénégal ne fait que commencer....