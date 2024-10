Crise de jalousie à Thiamène : Un homme démembre un jeune qu’il accuse de courtiser sa femme

Un mariage à Boguel, dans la commune de Thiamène (Louga), a viré au drame après une violente attaque causée par la jalousie excessive d’un mari. Mamadou Sène, pris de fureur après avoir soupçonné trois jeunes hommes de courtiser sa femme, a démembré l’un d’eux lors d’une agression à la machette. Condamné à un an de prison ferme, l’affaire a choqué la région.



Selon L’Observateur, les faits se sont déroulés alors que Mamadou Sow, Ahmadou et Amadou Ka se rendaient à un mariage à Boguel. Ils furent invités par la petite sœur du marié à s’installer dans sa chambre conjugale, pendant qu’elle s’affairait à leur préparer le petit-déjeuner. C’est à ce moment que Mamadou Sène, convaincu que ces jeunes courtisaient sa femme après plusieurs appels reçus à des heures indues, a décidé de passer à l’action. Sans hésiter, il a saisi une machette et s’est précipité dans sa chambre, où se trouvaient les trois amis.



Pris par surprise, les jeunes n’ont eu que peu de temps pour se défendre. Mamadou Sène, armé et en pleine crise de jalousie, a attaqué avec violence, blessant grièvement Mamadou Sow, qui fut évacué d’urgence à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga avec 37 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Ahmadou Ka, touché au bras et au dos, a reçu 30 jours d’ITT, tandis qu’Amadou Ka, plus chanceux, s’en est tiré avec 7 jours d’ITT.



Arrêté par la gendarmerie de Coki, Mamadou Sène a reconnu les faits tout en affirmant que ses victimes courtisaient sa femme. Devant le tribunal de grande instance de Louga, les trois jeunes hommes ont nié les accusations, soutenant que la jalousie de Sène l’avait conduit à agir de manière irrationnelle. À l’issue du procès, le tribunal a condamné Mamadou Sène à un an de prison ferme et à payer un million de FCFA à Mamadou Sow ainsi que 200 000 FCFA à chacune des autres victimes.