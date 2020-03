Covid19- les mesures phares de la réunion d’urgence du bureau de l’Assemblée nationale.

Face à la pandémie du coronavirus, le bureau de l’assemblée nationale a tenu une réunion d’urgence lors de laquelle, il a été décidé d’inviter le gouvernement à une séance de « questions d’actualité » dans le but de mieux informer et sensibiliser nos concitoyens sur l’ampleur de la crise sanitaire.







Le Bureau de l’Assemblée nationale, entre autre mesure, a décidé de se conformer strictement aux consignes données par l’État, afin de maitriser le Coronavirus et prend des mesures immédiatement exécutoires.







Aussi s’est-il engagé à prendre toutes les dispositions pour un changement de comportement dans l’Institution parlementaire afin d’assurer une protection accrue des personnels et des députés ; procéder au lavage systématique des mains ; éviter les poignées de mains, les accolades et les contacts ; restreindre la circulation des personnels entre les étages, suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les visites effectuées par les écoles, les audiences, les visites privées, les rassemblements et les réunions non indispensables.







Le Bureau a aussi recommandé aux personnels et aux Députés d’appliquer ces consignes partout : dans l’institution parlementaire, à la maison, dans les places publiques (marchés, lieux de cultes, cérémonies, mais aussi invité tous les députés à éviter au maximum les déplacements à l’extérieur du pays pour des missions ou pour des déplacements privés non indispensables.







Le Bureau de l’Assemblée nationale, selon le communiqué reçu à notre rédaction, a décidé de donner l’exemple en renonçant, jusqu’à nouvel ordre, à tout voyage à l’étranger pour des missions officielles comme les colloques, séminaires et autres rencontres internationales.







Par conséquent, le Bureau exhorte tous les députés à adopter la même démarche. Enfin, le bureau a encouragé les Grands Chefs religieux et coutumiers de notre pays à poursuivre leurs efforts d’accompagnement de l’État et du Président Macky Sall dans la gestion de cette crise.



« Dans cet esprit, ils pourraient, par exemple, prendre l’initiative du report de tous les grands rassemblements religieux annuels ou ponctuels », conseille pour finir le bureau...