Covid-19 et Tabaski : L'État prend les devants.

Gouverner c'est prévoir et c'est cette vision que l'État du Sénégal a mis sur orbite, en pensant d'ores et déjà à la fête de la Tabaski. En ce contexte de maladie à coronavirus, le gouvernement a pris les devants en prenant des mesures afin de permettre aux éleveurs de se ravitailler en quantité suffisante en mouton. Pour ce faire, l'importation de moutons se fera avec l'appui des services compétents comme le ministère de l'intérieur et celui des forces armées pour respecter les règles mises en place par l'État pour lutter contre la propagation du covid-19 qui a fini d'impacter également le secteur de l'élevage. Le ministre Samba Ndiobène Ka l'a annoncé ce matin en visite dans les sociétés impliquées dans l'opération de sauvegarde du bétail initiée par l'État pour accompagner les couches vulnérables.