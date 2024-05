Assises de la justice : Poignée de main historique entre le président Diomaye Faye et le doyen Moustapha Niass

Ce Mardi 28 mai 2024, une scène marquante s'est déroulée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. À l'occasion des assises de la justice, le président de la République, Diomaye Faye, a fait son entrée dans la salle où devait se tenir la cérémonie officielle.

C'est alors que le doyen Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale et guide du parti AFP, l'un des principaux alliés du régime de Macky Sall, et le nouveau chef d'État se sont chaleureusement salués. Les deux hommes se sont alors serré la main, sous les regards attentifs de l'assemblée. Cette image témoigne de la volonté des acteurs politiques de transcender les clivages pour œuvrer ensemble au progrès de la nation.