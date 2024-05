Kaolack : Les ICP rappellent à l’Etat « le pouvoir économique des soins de santé de qualité »

L’amicale des Infirmiers chefs de postes (ICP) du district sanitaire de Kaolack a célébré à l’instar des autres communautés la journée internationale de l’infirmier. «Nos infirmiers, notre futur, le pouvoir économique des soins ». C’est le thème de cette présente édition. Laquelle, a permis à ces derniers de revenir sur les principales difficultés auxquelles ils font face.



« Nous lançons pour la énième fois un plaidoyer aux autorités pour la mise en place de l’ordre nationale des infirmiers pour une meilleure réglementation de la profession d’infirmier, le recrutement dans la fonction publique des contractuels qui ont fait plus de dix ans de service, de poursuivre l’organisation des examens de certification afin de rendre les infirmiers beaucoup plus professionnels pour résoudre définitivement le problème de l’accueil tant décrié dans les structures de santé », explique le président de l’association des infirmiers de Kaolack, Mouhamadou Nourou Sow. Qui invite également l'État à organiser des formations de renforcement de capacité et de donner assez d’équipements à ses camarades pour leur permettre d’offrir des soins de qualité aux populations. Pour lui, l'État doit beaucoup investir dans l’encadrement des infirmiers pour qu’ils puissent mieux répondre aux attentes des populations.