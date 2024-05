Assises de la Justice : " du Président Macky Sall, au plus petit exécutant, ils doivent rendre compte" (Aliou Sane, Y en a marre)

Membre du mouvement "Y'en a marre", ancien détenu politique, Aliou Sané a été convié aux " Assises de la Justice", qui se déroulent actuellement au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).



"Je fais focus sur un point important qui devrait être le soubassement de ces réformes à venir. Ce qui est fondamental, c'est de faire de telle sorte que ce qui s'est passé les années précédentes avec son lot de conséquences ( des morts, des blessés, des familles dispersées...) soit réglé", a indiqué Aliou Sané au micro de Dakaractu.



Pour Aliou Sané, " Il faut que du Président Macky Sall, au plus petit exécutant, tous ceux qui avaient des responsabilités sur ce qui se passait au Sénégal, doivent rendre compte"



La principale préoccupation de ce membre de Y en a marre et vice-coordonnateur de Forces Vives de la Nation F24, reste l'abrogation de la loi d'amnistie votée à l'Assemblée Nationale en mars 2024. "Le régime sortant avec sa loi d'amnistie qui a été votée, ça doit être un passif que le nouveau régime doit régler. Surtout qu'à l'époque la coalition Yewwi n'avait pas voté pour cette loi. A l'époque "Y'en a marre" avait lancé une campagne contre cette loi d'amnistie. On avait dit qu'à l'époque, les députés de Bby avaient voté cette loi, mais qu'avec l'arrivée du PR Diomaye, ceci pouvait être changé avec une nouvelle loi", espère l'ancien détenu politique.