Tabaski 2024 / Supposé déficit de pomme de terre : Swami-agri annonce 80.000 Tonnes en stock pour un bon approvisionnement du marché.

La société Seneguindia, à travers sa filiale Swami-agri rassure les consommateurs sur l'approvisionnement du marché en pommes de terre et oignons pour la fête de Tabaski 2024. Avec un stock estimé à hauteur de 80.000 tonnes de pommes de terre déjà emblavées, les responsables de la société soutiennent que la hausse des prix de la pomme de terre, denrée prisée en cette période de fête n'est que spéculation. Pour ce qui est de l'oignon, ils envisagent de retenir leur stock dans les chambres froides pour donner une chance aux producteurs locaux d’écouler leur marchandise et voir s’ils peuvent couvrir le besoin des populations. Selon eux, l'objectif de Swami-agri est de soutenir les producteurs locaux surtout à avoir des semences de pommes de terre qui sont souvent importées et de les accompagner dans la culture et dans la vente sur le marché. Et c’est quand les petits producteurs auront fini de vendre leurs produits que la société mettra sur le marché sa propre production déjà stockée dans leurs dizaines de chambres froides. Et malgré la durée de conservation qui est de 08 mois dans les froides, Swami Agri a décidé de se conformer au prix fixé par l’État qui est de 9.750 cfa le sac de 50 kg, soit 195 f cfa le kg