Lutte contre les inondations/ Localisation des points critiques: Tivaouane, Joal et Thiès Ville, dans la ligne de mire des autorités administratives



En prélude à l'hivernage, un comité régional de développement s'est tenu ce mardi à Thiès.



Dans le cadre de l'éradication des inondations, plusieurs points critiques ont été ciblés à savoir Joal( département de Mbour), la grande mosquée de Tivaouane et ses alentours et plusieurs autres sites localisés dans la ville de Thiès.



Présidant la rencontre qui a enregistré la présence des membres du Comité régional de gestion des inondations, entre autres, le gouverneur de Thiès a annoncé que des

moyens publics et privés disponibles seront mobilisés tout au long de la campagne...