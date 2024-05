Assises Justice: Pape Djibril Fall magnifie l’initiative du président Diomaye Faye portant sur les reformes de la justice

Ce mardi 28 mai 2024, s’est ouverte les assises de la justice au centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) sous le : « La réforme et la modernisation de la justice ». Cette cérémonie était une occasion de réunir la quasi-totalité des acteurs et structures judiciaires du pays, mais aussi des acteurs politiques, syndicaux et de la société civile afin de discuter sur les réformes à apporter du système judiciaire du pays.



À cet effet, Pape Djibril Fall, candidat à l’élection présidentielle du 24 mars dernier a pris part à cette rencontre. Interpellé sur les attentes de ce dialogue national, ce dernier affirme qu’il a « grand espoir en ces concertations, car enfin, la justice sera reformée comme le souhaitent les populations. »



Poursuivant, le candidat à la dernière présidentielle salue l’initiative du président Diomaye Faye. "Le président est sorti de prison pour aller au palais. Donc il est très bien placé pour comprendre les dysfonctionnements qui existent au sein de la justice pour apporter définitivement des réformes », affirme Pape Djibril Fall.



Il espère enfin qu’il y aura « une balance dans la juste ». Pour lui, la justice ne tourne pas seulement autour du tribunal. Il préconise la mise en place d’un « dispositif de médiation pénal », qui permettrait de bonifier et de vulgariser les bonnes actions.



Par ailleurs, le candidat à la dernière présidentielle, magnifie un point essentiel que le président Diomaye Faye a abordé dans son discours : « La Justice des mineurs »