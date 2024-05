Parrain des 48 heures du lycée Malick Sy de Thiés: Boubacar Ly gâte le gouvernement scolaire et exhorte les élèves à...

Le président du mouvement les vrais patriotes, M. Boubacar Ly, a parrainé les 48 heures du lycée El Hadj Malick Sy de Thiés.

Une occasion pour le parrain de gâter le gouvernement scolaire à travers un appui financier conséquent. M. Ly a aussi remis des enveloppes financières aux classes participantes pour l'élection du roi et de la reine.

Dans son speech, il a tenu à transmettre un message fort aux élèves du lycée El Hadj Malick Sy de Thiés. " Je vous encourage à aller vers la connaissance. Quand on est jeune, il faut aller vers la connaissance, vers l'apprentissage. Quand vous êtes à l'école, il faut toujours bien travailler pour la réussite. Seul le travail paie! Et seule la rigueur vous permet d'aller de l'avant!".

Revenant sur le thème portant sur le réchauffement climatique et ses impacts sur l'environnement et la santé, le parrain a promis d'aider les élèves à mettre en place un club de veille environnementale pour aller vers le recyclage, la récupération des déchets et pour faire générer des revenus à ce lycée.