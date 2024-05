Réformes institutionnelles : 35 participants à l’école sur les questions de l’état de droit, la bonne gouvernance

La 3ème cohorte de l’académie libérale de la formation politique a été lancée en fin de semaine par la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté. Au cours de cette rencontre, Alexandra Heldt, directrice régionale Afrique de l’Ouest de la Fondation a brossé l’utilité de cette mise à niveau au cours de cette rencontre. « Il y a un énorme potentiel qui existe chez les jeunes et les femmes au Sénégal, malheureusement, il n’y a plus de possibilité de formation pour structurer leurs envies d’engagement politique ou au sein de la société civile. Nous proposons avec ce format qui dure 15 mois et qui demande beaucoup d’assiduité de la part des participants, on leur propose une formation pour structurer, pour mieux concentrer leurs envies d’engagement pour ensuite faire profiter leurs institutions de cette formation » laisse entendre-t-elle.



Toutefois, à noter que « la 3ème cohorte vient de commencer, on a eu énormément de demandes, plus de 500 demandes. On a sélectionné 90 personnes pour un entretien de motivation et nous en avons sélectionné 35 dont 16 femmes. Ils vont travailler sur les sujets clés qui sont les défis de demain pour le Sénégal et la sous-région en générale : environnemental, état de droit, bonne gouvernance, compétitivité économique et éducation des jeunes » fait savoir la directrice régionale Afrique de l’Ouest de la Fondation.